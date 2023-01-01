Найти и уничтожить (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Агент с чипом в голове вырывается из-под контроля спецслужб и кадрит опасную красотку. Остросюжетный боевик с Робертом Патриком из «Терминатора 2».



Когда-то Джон Доу служил в спецназе. Он был идеальным солдатом, без семьи и без друзей, но стал еще удобнее для командиров, когда ему внедрили в мозг специальный чип. Теперь с помощью хитрого устройства в голову агенту можно поселить любую идею. Однако Джон устраивает бунт и, перестреляв тяжело вооруженных охранников, сбегает. Агент приезжает в отель, где знакомится с Джейн. Он рассказывает ей историю об одержимом ученом, который начал на него охоту. Красотка сильно сомневается, что это правда. Но что если и эта ситуация — лишь часть технологического заговора и Джоном по-прежнему кто-то управляет?



Сможет ли Джон обезвредить чип и узнать правду о себе, узнаете, если будете смотреть фильм «Найти и уничтожить» 2023 года онлайн на нашем сервисе.



Найти и уничтожить смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.