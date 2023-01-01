Найти и уничтожить (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Агент с чипом в голове вырывается из-под контроля спецслужб и кадрит опасную красотку. Остросюжетный боевик с Робертом Патриком из «Терминатора 2».
Когда-то Джон Доу служил в спецназе. Он был идеальным солдатом, без семьи и без друзей, но стал еще удобнее для командиров, когда ему внедрили в мозг специальный чип. Теперь с помощью хитрого устройства в голову агенту можно поселить любую идею. Однако Джон устраивает бунт и, перестреляв тяжело вооруженных охранников, сбегает. Агент приезжает в отель, где знакомится с Джейн. Он рассказывает ей историю об одержимом ученом, который начал на него охоту. Красотка сильно сомневается, что это правда. Но что если и эта ситуация — лишь часть технологического заговора и Джоном по-прежнему кто-то управляет?
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Информация
Рейтинг
- МУРежиссёр
Майкл
Уинник
- Актёр
Байрон
Манн
- Актёр
Роберт
Патрик
- ХМАктриса
Хелена
Мэттссон
- ШРАктриса
Шэйни
Ригсби
- СГАктриса
Сабина
Гадеки
- ЧНАктриса
Чыонг
Нгок Ань
- ЭМАктриса
Эрика
Муноз
- МУАктёр
Марк
Уинник
- ПСАктёр
Пол
Сэвадж
- ДДАктриса
Дарлинис
Дюран
- МУСценарист
Майкл
Уинник
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ЯСАктриса дубляжа
Яна
Смирнова
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- БШХудожница
Бонни
Штаух
- ДККомпозитор
Джефф
Кардони