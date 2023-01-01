Корабль призраков (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Хоррор о череде загадочных смертей на борту легендарного лайнера «Королева Мэри» от режиссера «Дракулы» Гари Шора. Супруги-журналисты Анн и Патрик хотят написать книгу, где история «Королевы Мэри» рассказывалась бы от лица их восьмилетнего сына Люка, большого любителя мистики. Вместе с мальчиком они приезжают на ставший музеем лайнер, чтобы обсудить проект с капитаном. Пока Анн ведет деловую беседу, Люк и Патрик отправляются на экскурсию, но вскоре ребенок отстает от группы и отца. Спустя некоторое время он объявляется, но родители замечают странности в поведении сына... Смотреть «Корабль призраков» 2023 онлайн в хорошем качестве можно на нашем видеосервисе Wink!



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