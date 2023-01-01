Корабль призраков (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Хоррор о череде загадочных смертей на борту легендарного лайнера «Королева Мэри» от режиссера «Дракулы» Гари Шора. Супруги-журналисты Анн и Патрик хотят написать книгу, где история «Королевы Мэри» рассказывалась бы от лица их восьмилетнего сына Люка, большого любителя мистики. Вместе с мальчиком они приезжают на ставший музеем лайнер, чтобы обсудить проект с капитаном. Пока Анн ведет деловую беседу, Люк и Патрик отправляются на экскурсию, но вскоре ребенок отстает от группы и отца. Спустя некоторое время он объявляется, но родители замечают странности в поведении сына... Смотреть «Корабль призраков» 2023 онлайн в хорошем качестве можно на нашем видеосервисе Wink!
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоFull HD
ЖанрыУжасы, Драмы
Рейтинг
- ГШРежиссёр
Гари
Шор
- Актриса
Элис
Ив
- Актёр
Джоэль
Фрай
- Актриса
Нелл
Хадсон
- Актёр
Уил
Кобан
- Актёр
Дориан
Лок
- Актёр
Энгус
Райт
- Актёр
Джим
Пиддок
- Актёр
Ленни
Раш
- Актриса
Флорри
Уилкинсон
- Актёр
Уэсли
Альфин
- ГШСценарист
Гари
Шор
- ТВСценарист
Том
Вон
- ДНПродюсер
Джейсон
Ньюмарк
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- Актриса дубляжа
Полина
Кузьминская
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ГМХудожник
Гари
Маккэй
- ККМонтажёр
Колин
Кэмпбелл
- ИБОператор
Исаак
Бауман
- Композитор
Тиффани
Эштон
- ДЛКомпозитор
Джейсон
Лайвсэй
- НЛКомпозитор
Нолан
Лайвсэй