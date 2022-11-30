Отголоски преступления (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Психологический триллер о писателе, чей семейный отпуск оборачивается кошмаром. Джулиан Лемар — известный автор детективных романов, который переживает творческий кризис из-за психологических проблем. В надежде исправить положение, он вместе с женой Валерией и двумя детьми отправляется отдыхать в шикарный дом посреди леса. В первую же ночь в округе начинается сильная буря: свет в доме пропадает, а на пороге появляется незнакомая женщина. Она просит укрыть ее от мужа, который уже убил их сына и теперь охотится за ней. Джулиан и Валерия пускают ее к себе, запуская цепочку странных событий, которые заставят Джулиана сомневаться в своем рассудке.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.9 IMDb
- КБРежиссёр
Кристиан
Бернард
- Актёр
Диего
Перетти
- ХКАктриса
Хульета
Кардинали
- ККАктриса
Карла
Кеведо
- ДКАктёр
Диего
Кремонеси
- КРАктриса
Карола
Рейна
- ФГАктриса
Флоренция
Гонсалес
- АБАктёр
Альфонсо
Бунге
- ЖЧАктёр
Жерардо
Чендо
- ГПАктёр
Густаво
Парди
- СПАктёр
Себастьян
Пино
- ФАПродюсер
Фернандо
Абади
- РФПродюсер
Рикардо
Фрейша
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова