Отголоски преступления
Wink
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Отголоски преступления
6.22022, Ecos de un crimen
Триллер, Детектив81 мин18+

Отголоски преступления (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Психологический триллер о писателе, чей семейный отпуск оборачивается кошмаром. Джулиан Лемар — известный автор детективных романов, который переживает творческий кризис из-за психологических проблем. В надежде исправить положение, он вместе с женой Валерией и двумя детьми отправляется отдыхать в шикарный дом посреди леса. В первую же ночь в округе начинается сильная буря: свет в доме пропадает, а на пороге появляется незнакомая женщина. Она просит укрыть ее от мужа, который уже убил их сына и теперь охотится за ней. Джулиан и Валерия пускают ее к себе, запуская цепочку странных событий, которые заставят Джулиана сомневаться в своем рассудке.

Страна
Аргентина
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отголоски преступления»