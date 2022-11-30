Психологический триллер о писателе, чей семейный отпуск оборачивается кошмаром. Джулиан Лемар — известный автор детективных романов, который переживает творческий кризис из-за психологических проблем. В надежде исправить положение, он вместе с женой Валерией и двумя детьми отправляется отдыхать в шикарный дом посреди леса. В первую же ночь в округе начинается сильная буря: свет в доме пропадает, а на пороге появляется незнакомая женщина. Она просит укрыть ее от мужа, который уже убил их сына и теперь охотится за ней. Джулиан и Валерия пускают ее к себе, запуская цепочку странных событий, которые заставят Джулиана сомневаться в своем рассудке.

