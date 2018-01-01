Биография

Диего Перетти — аргентинский актер и сценарист. Родился в Буэнос-Айресе 10 февраля 1963 года. После окончания средней школы Диего поступил на медицинский факультет, чтобы выучиться на психиатра. На втором курсе университета он начал ходить на курсы актерского мастерства в студию к Раулю Серрано. Окончив обучение, Перетти начал играть в театре и на телевидении. Дебют Диего Перетти случился в 1994 году, когда тот сыграл главную роль в сериале «Любовь вора». Самыми высоко оцененными работами актера стали лента «Музыка в ожидании» 2009 года и мини-сериал «Трофеи». В 2020 году Перетти снялся в успешном фильме-ограблении, основанном на реальных событиях под названием «Афера века».