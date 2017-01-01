Мама уехала (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Виктор и Вера женаты уже 20 лет — у них четверо детей и на первый взгляд устоявшийся быт. Однажды Вера, погребенная под бесконечными домашними делами, решает отдохнуть от семьи и уезжает в отпуск. Виктор, до этого полностью погруженный в работу и воспринимавший труд жены как должное, теперь вынужден взять на себя ее обязанности.



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