7.92017, Mamá se fue de viaje
Комедии, Семейные94 мин6+
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Мама уехала (фильм, 2017) смотреть онлайн
Сюжет
Виктор и Вера женаты уже 20 лет — у них четверо детей и на первый взгляд устоявшийся быт. Однажды Вера, погребенная под бесконечными домашними делами, решает отдохнуть от семьи и уезжает в отпуск. Виктор, до этого полностью погруженный в работу и воспринимавший труд жены как должное, теперь вынужден взять на себя ее обязанности.
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Информация
Рейтинг
5.8 IMDb
- Режиссёр
Ариэль
Виноград
- Актёр
Диего
Перетти
- КПАктриса
Карла
Петерсон
- МЛАктёр
Мартин
Лакур
- АКАктриса
Агустина
Кабо
- ХБАктёр
Хулиан
Баз
- ЛВАктёр
Лоренцо
Виноград
- ПГАктриса
Пилар
Гамбоа
- ГААктёр
Гиллермо
Аренго
- МПАктёр
Мартин
Пироянски
- ХВСценарист
Хуан
Вера
- МВСценарист
Мариано
Вера
- ХППродюсер
Хуан
Пабло Галли
- ХВПродюсер
Хуан
Вера
- ДГХудожник
Даниэль
Гимельберг
- МТХудожница
Моника
Тоски
- ПБМонтажёр
Пабло
Барбиери Каррера