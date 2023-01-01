Биография

Ариэль Виноград — аргентинский режиссер, сценарист, продюсер и актер. Родился в Буэнос-Айресе 23 августа 1977 года. Ариэль окончил факультет продюсирования Университета дель Сине, после чего снимал клипы для аргентинских групп, среди которых Massacre и Los Tipitos. В 2020 году Виноград поучаствовал в написании сценария к французской комедии «Не все дома». Первым опытом Ариэля Винограда в режиссерском кресле стали короткометражки, которые он снял в родной Аргентине. В 2006 году кинематографист работал над полнометражным фильмом «Сырное лицо», после чего последовали комедии «Изменой не считается», «Никаких детей», «Мама уехала» и другие. В 2020 году Ариэль срежиссировал авантюрный фильм-ограбление «Афера века».