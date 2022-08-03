Мама большого и дружного семейства уезжает в небольшой отпуск, чтобы восстановить силы. Муж, уверенный, что домашнее хозяйство по сравнению с управлением большой компанией - это пара пустяков, смело остается с детьми. Десять дней, три ребенка, один папа... что могло пойти не так?

