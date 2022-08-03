Не все дома (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Мама большого и дружного семейства уезжает в небольшой отпуск, чтобы восстановить силы. Муж, уверенный, что домашнее хозяйство по сравнению с управлением большой компанией - это пара пустяков, смело остается с детьми. Десять дней, три ребенка, один папа... что могло пойти не так?
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ЛБРежиссёр
Людовик
Бернард
- ФДАктёр
Франк
Дюбоск
- ОААктриса
Ор
Атика
- АДАктриса
Алис
Давид
- АМАктёр
Алексис
Михалик
- МБАктёр
Марк
Боднар
- ДМАктёр
Даниэль
Мартен
- Актриса
Элена
Ногерра
- ГЖАктриса
Гаэлль
Женте
- КМАктриса
Карина
Маримон
- ЛБАктёр
Лоран
Бато
- ЛБСценарист
Людовик
Бернард
- МУСценарист
Матьё
Уйон
- Сценарист
Ариэль
Виноград
- МВСценарист
Мариано
Вера
- РБПродюсер
Ромейн
Бремон
- ДФПродюсер
Доминик
Фарруджия
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ОААктриса дубляжа
Оксана
Андрейчук
- ВВАктриса дубляжа
Виктория
Войнич-Слуцкая
- АТАктёр дубляжа
Александр
Трофимов
- АВАктёр дубляжа
Артемий
Веселов
- СБХудожница
Сесилия
Блом