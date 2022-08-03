Не все дома
Wink
Детям
Не все дома
8.52020, 10 jours sans maman
Комедия, Семейный94 мин18+
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Не все дома (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Мама большого и дружного семейства уезжает в небольшой отпуск, чтобы восстановить силы. Муж, уверенный, что домашнее хозяйство по сравнению с управлением большой компанией - это пара пустяков, смело остается с детьми. Десять дней, три ребенка, один папа... что могло пойти не так?

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
Full HD, SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Не все дома»