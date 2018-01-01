Wink
Фильмы
Отголоски преступления
Актёры и съёмочная группа фильма «Отголоски преступления»

Актёры и съёмочная группа фильма «Отголоски преступления»

Режиссёры

Кристиан Бернард

Кристиан Бернард

Cristian Bernard
Режиссёр

Актёры

Диего Перетти

Диего Перетти

Diego Peretti
АктёрJulián
Хульета Кардинали

Хульета Кардинали

Julieta Cardinali
АктрисаValeria
Карла Кеведо

Карла Кеведо

Carla Quevedo
АктрисаAna
Диего Кремонеси

Диего Кремонеси

Diego Cremonesi
АктёрDiego
Карола Рейна

Карола Рейна

Carola Reyna
АктрисаMercedes
Флоренция Гонсалес

Флоренция Гонсалес

Florencia González
АктрисаSofía
Альфонсо Бунге

Альфонсо Бунге

Alfonso Bunge
АктёрSanti
Жерардо Чендо

Жерардо Чендо

Gerardo Chendo
АктёрMarcos
Густаво Парди

Густаво Парди

Gustavo Pardi
АктёрPaciente Psiquiátrico
Себастьян Пино

Себастьян Пино

Sebastián Pino
АктёрEnfermero 1

Продюсеры

Фернандо Абади

Фернандо Абади

Fernando Abadi
Продюсер
Рикардо Фрейша

Рикардо Фрейша

Ricardo Freixa
Продюсер

Актёры дубляжа

Валерий Сторожик

Валерий Сторожик

Актёр дубляжа
Екатерина Кабашова

Екатерина Кабашова

Актриса дубляжа
Татьяна Абрамова

Татьяна Абрамова

Актриса дубляжа
Дмитрий Поляновский

Дмитрий Поляновский

Актёр дубляжа
Ольга Зубкова

Ольга Зубкова

Актриса дубляжа