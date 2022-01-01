Страсть, любовь и ненависть в Буэнос-Айресе (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Брат и сестра приезжают в Буэнос-Айрес, чтобы разобраться в семейном прошлом, и открывают для себя страсть настоящего танго. Диана и ее младший брат Дэви родились в Аргентине. Уже взрослыми они возвращаются сюда, чтобы развеяться и разобраться с терзающими их проблемами. Диана уже год пытается завести ребенка, а Дэви страдает от депрессии и пытается справиться с ней с помощью алкоголя и таблеток. Кроме того, Диана подозревает, что Дэви — приемный ребенок, и хочет найти оригинал его свидетельства о рождении. В то же время оба начинают погружаться в искусство танго, и этот танец может поменять их взгляды на жизнь. Чем закончится поездка для Дианы и Дэви, расскажет аргентино-канадская драма «Страсть, любовь и ненависть в Буэнос-Айресе» — фильм 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.
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Кристина
Розато
- РГАктёр
Рафаэль
Грош-Харви
- ЭВАктриса
Элеонора
Векслер
- КБАктриса
Кристина
Банегас
- ХРАктёр
Херардо
Романо
- ХКАктёр
Хайнц
К. Краттигер
- ФРПродюсер
Фелиситас
Раффо
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Адамс
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Казначеева
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- РПОператор
Роло
Пульпейро