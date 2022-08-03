Опасная игра Слоун (фильм, 2016) смотреть онлайн

Жесткий политический триллер Джона Мэддена «Опасная игра Слоун» — фильм 2016 года о лоббизме в США, где каждый шаг героев — тщательно просчитан и выверен, но не гарантирует успех.



Элизабет Слоун — одна из самых результативных лоббисток в Штатах. Ради победы она готова нарушить любые правила. Отказ поддержать законопроект, продвигаемый оружейным лобби, означает, что Элизабет приходится покинуть престижную фирму и присоединиться к команде, которая выступает за усиление контроля за продажей оружия. Несмотря на давление богатейших корпораций, Слоун пытается убедить конгрессменов проголосовать «за». Однако противники отвечают ударом на удар: организуют слушания, где обвиняют Элизабет в коррупции, манипуляциях и нарушении закона.



Фильм «Опасная игра Слоун» понравится тем, кто любит умное кино о политике, интригах и больших играх за закрытыми дверями. Это история о том, как высокие идеалы сталкиваются с личными амбициями, — и о цене, которую приходится платить, когда победа становится важнее всего.

