Опасная игра Слоун (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
Жесткий политический триллер Джона Мэддена «Опасная игра Слоун» — фильм 2016 года о лоббизме в США, где каждый шаг героев — тщательно просчитан и выверен, но не гарантирует успех.
Элизабет Слоун — одна из самых результативных лоббисток в Штатах. Ради победы она готова нарушить любые правила. Отказ поддержать законопроект, продвигаемый оружейным лобби, означает, что Элизабет приходится покинуть престижную фирму и присоединиться к команде, которая выступает за усиление контроля за продажей оружия. Несмотря на давление богатейших корпораций, Слоун пытается убедить конгрессменов проголосовать «за». Однако противники отвечают ударом на удар: организуют слушания, где обвиняют Элизабет в коррупции, манипуляциях и нарушении закона.
Фильм «Опасная игра Слоун» понравится тем, кто любит умное кино о политике, интригах и больших играх за закрытыми дверями. Это история о том, как высокие идеалы сталкиваются с личными амбициями, — и о цене, которую приходится платить, когда победа становится важнее всего.
Рейтинг
- Режиссёр
Джон
Мэдден
- Актриса
Джессика
Честейн
- Актёр
Марк
Стронг
- ГЭАктриса
Гугу
Эмбата-Ро
- Актриса
Элисон
Пилл
- Актёр
Майкл
Стулбарг
- СУАктёр
Сэм
Уотерстон
- Актёр
Джон
Литгоу
- ДУАктёр
Дэвид
Уилсон Барнс
- ДЛАктёр
Джейк
Лэси
- ЧШАктёр
Чак
Шамата
- Продюсер
Крис
Тикье
- АЗПродюсер
Ариэль
Зейтун
- УБПродюсер
Уитни
Браун
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- СБОператор
Себастьян
Бленков
- МРКомпозитор
Макс
Рихтер