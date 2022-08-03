Тристан и Изольда (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно
9.22005, Tristan + Isolde
Мелодрама, Драма119 мин12+
О фильме
Воин Тристан и дочь короля Изольда любят друг друга, но судьба разделяет влюбленных. Тристан выигрывает турнир для лорда Марка, но призом оказывается его возлюбленная.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрБоевик, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время119 мин / 01:59
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Кевин
Рейнольдс
- Актёр
Джеймс
Франко
- СМАктриса
София
Майлс
- Актёр
Руфус
Сьюэлл
- Актёр
Дэвид
О’Хара
- Актёр
Марк
Стронг
- Актёр
Генри
Кавилл
- Актриса
Брона
Галлахер
- Актёр
Ронан
Вайберт
- Актриса
Люси
Расселл
- ДБАктёр
Джейби
Бланк
- ДГСценарист
Дин
Георгарис
- Продюсер
Моше
Дайамант
- ЛЭПродюсер
Лиза
Эллзи
- Продюсер
Джианнина
Фасио
- Продюсер
Эли
Самаха
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ММХудожник
Маурицио
Милленотти
- ДБХудожник
Джонни
Бирн
- АРОператор
Артур
Рейнхарт
- ЭДКомпозитор
Энн
Дадли