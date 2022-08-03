Тристан и Изольда (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

Тристан и Изольда
Тристан и Изольда

Тристан и Изольда

9.22005, Tristan + Isolde
Мелодрама, Драма119 мин12+

О фильме

Воин Тристан и дочь короля Изольда любят друг друга, но судьба разделяет влюбленных. Тристан выигрывает турнир для лорда Марка, но призом оказывается его возлюбленная.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Боевик, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тристан и Изольда»