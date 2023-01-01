Биография

Джианнина Фасио – актриса, продюсер. Родилась в 1955 году. Выросла в семье костариканского дипломата. Сниматься в кино начала в 1984 году. Первая роль Фасио – одна из главных героинь испанской остросюжетной ленты «Тусовщики». В 1991 году актриса играет Елену Троянскую в итальянском мюзикле «Одиссея». Во время съемок фильма 1996 года «Белый шквал» артистка знакомится с режиссером Ридли Скоттом и с того момента играет почти в каждой ленте мастера. Правда, роли ей достаются небольшие, иногда даже без упоминания с титрах. Плодотворное сотрудничество длится годы, постепенно перерастая в романтическую связь. В 2015 году знакомство наконец перерастает в брак. Неспешное развитие актерской карьеры не мешает иным увлечениям актрисы. В 2005 году на экраны выходит картина «Тристан и Изольда». Продюсирование фильма Джианнина Фасио ведет вместе о своим будущим мужем и его младшим братом. Накопленный опыт позволяет ей стать полноценным продюсером. В 2015 году она работает над лентой «Защитник», и фильм получает несколько наград. Вскоре выходит спродюсированная Фасио историческая драма об Уотергейтском скандале. В работе продюсера находится лента «Большой удар».