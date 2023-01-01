Биография

Кевин Рейнольдс — американский режиссер и сценарист. Родился в штате Техас 17 января 1952 года. Кевин питал любовь к театру еще во время учебы в средней школе. Он получил диплом юриста в Университете Бейлора в начале 1970-х годов. После выпуска будущий кинодеятель работал в сфере юриспруденции, пока не начал посещать курсы по кино в Техасском университете. В 1979 году Рейнольдс переехал в Лос-Анджелес, где пошел в киношколу. Первой полнометражной работой Кевина Рейнольдса стала драма 1984 года «Фанданго» с Кевином Костнером в главной роли. Позднее он снял один из эпизодов популярной телеантологии «Удивительные истории», а в 1988 году поставил свою вторую кинокартину — военную драму «Зверь». По-настоящему крупную студийную ленту Рейнольдс снял в 1995 году — ей стала фантастика «Водный мир». Последней на данный момент работой режиссера является исторический боевик 2015 года «Восставший».