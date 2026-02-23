Фильм Гуру

О фильме
Матьё Вассёр — самый популярный во Франции коуч по личностному росту. Матт предлагает своим последователям катарсис, который одновременно будоражит массы и вызывает беспокойство у властей. Оказавшись в центре критики, он не останавливается, а продолжает двигаться вперёд — к грани между безумием и славой.
Рейтинг
6.3 IMDb
- ЯГРежиссёр
Ян
Гозлан
- Актёр
Пьер
Нинэ
- АБАктёр
Антони
Бажон
- КМАктёр
Кристоф
Монтене
- ТНАктриса
Трэйси
Нганаре
- Актёр
Холт
Маккэллани
- ЛСАктриса
Леони
Симага
- МКАктриса
Манон
Кнез
- ПСАктёр
Пауль
Скарфольо
- ДГАктриса
Дебора
Гралл
- СКАктриса
Селин
Каррер
- ЭНАктёр
Эрик
Наггар
- ЭКАктёр
Элрик
КоварельГарсиа
- АЭАктёр
Алекс
Эллиотт
- ЛВАктриса
Лори
Винкель
- ЗГАктриса
Зои
Гарсиа
- ККАктёр
Коста
Канда
- ПВАктриса
Полин
Вошен
- ЖПАктёр
Жером
Пули
- БМАктёр
Бернард
Монтьель
- ДМАктриса
Джералдин
Мэйллет
- ЯГСценарист
Ян
Гозлан
- Сценарист
Пьер
Нинэ
- Продюсер
Пьер
Нинэ
- ГСМонтажёр
Грегуар
Сиван
- КТКомпозитор
Клоэ
Тевенен