Wink
Фильмы
Гуру
Актёры и съёмочная группа фильма «Гуру»

Актёры и съёмочная группа фильма «Гуру»

Режиссёры

Ян Гозлан

Ян Гозлан

Yann Gozlan
Режиссёр

Актёры

Пьер Нинэ

Пьер Нинэ

Pierre Niney
Актёр
Антони Бажон

Антони Бажон

Anthony Bajon
Актёр
Кристоф Монтене

Кристоф Монтене

Christophe Montenez
Актёр
Трэйси Нганаре

Трэйси Нганаре

Tracy Gotoas
Актриса
Холт Маккэллани

Холт Маккэллани

Holt McCallany
Актёр
Леони Симага

Леони Симага

Léonie Simaga
Актриса
Манон Кнез

Манон Кнез

Manon Kneusé
Актриса
Пауль Скарфольо

Пауль Скарфольо

Paul Scarfoglio
Актёр
Дебора Гралл

Дебора Гралл

Deborah Grall
Актриса
Селин Каррер

Селин Каррер

Céline Carrère
Актриса
Эрик Наггар

Эрик Наггар

Éric Naggar
Актёр
Элрик КоварельГарсиа

Элрик КоварельГарсиа

Elric Covarel Garcia
Актёр
Алекс Эллиотт

Алекс Эллиотт

Alex Elliott
Актёр
Лори Винкель

Лори Винкель

Laurie Catherine Winkel
Актриса
Зои Гарсиа

Зои Гарсиа

Zoé Garcia
Актриса
Коста Канда

Коста Канда

Costa Canda
Актёр
Полин Вошен

Полин Вошен

Pauline Pouchin
Актриса
Жером Пули

Жером Пули

Jérôme Pouly
Актёр
Бернард Монтьель

Бернард Монтьель

Bernard Montiel
Актёр
Джералдин Мэйллет

Джералдин Мэйллет

Géraldine Maillet
Актриса

Сценаристы

Ян Гозлан

Ян Гозлан

Yann Gozlan
Сценарист
Пьер Нинэ

Пьер Нинэ

Pierre Niney
Сценарист

Продюсеры

Пьер Нинэ

Пьер Нинэ

Pierre Niney
Продюсер

Монтажёры

Грегуар Сиван

Грегуар Сиван

Grégoire Sivan
Монтажёр

Композиторы

Клоэ Тевенен

Клоэ Тевенен

Chloé Thévenin
Композитор