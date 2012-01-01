Неудержимый (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Криминальный экшен о киллере и детективе, жаждущих отомстить за смерть напарников. Сильвестр Сталлоне и звезда «Игры престолов» Джейсон Момоа в экранизации французского комикса от продюсеров «Уэнсдэй» и «Волка с Уолл-стрит».



Беспощадный киллер Джимми Бономо по прозвищу �«Бобо» способен устранить любую «проблему», однако после долгих лет успешного ведения грязных дел он решает выйти из игры ради дочери Лизы. В ту же ночь в шумном баре убивают Луи Бланшара, напарника Джимми, и теперь, прежде чем завершить карьеру, киллер намерен отомстить врагу. Тем временем в Новый Орлеан из Вашингтона приезжает молодой полицейский Тейлор Квон, который расследует убийство своего напарника и ищет тех же бандитов, которые виновны в смерти Луи. Бобо и Квон объединяются, чтобы остановить общего врага.



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