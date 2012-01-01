Неудержимый (фильм, 2012) смотреть онлайн
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Сюжет
Криминальный экшен о киллере и детективе, жаждущих отомстить за смерть напарников. Сильвестр Сталлоне и звезда «Игры престолов» Джейсон Момоа в экранизации французского комикса от продюсеров «Уэнсдэй» и «Волка с Уолл-стрит».
Беспощадный киллер Джимми Бономо по прозвищу �«Бобо» способен устранить любую «проблему», однако после долгих лет успешного ведения грязных дел он решает выйти из игры ради дочери Лизы. В ту же ночь в шумном баре убивают Луи Бланшара, напарника Джимми, и теперь, прежде чем завершить карьеру, киллер намерен отомстить врагу. Тем временем в Новый Орлеан из Вашингтона приезжает молодой полицейский Тейлор Квон, который расследует убийство своего напарника и ищет тех же бандитов, которые виновны в смерти Луи. Бобо и Квон объединяются, чтобы остановить общего врага.
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Информация
Рейтинг
- УХРежиссёр
Уолтер
Хилл
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- СГАктёр
Сон
Ган
- СШАктриса
Сара
Шахи
- Актёр
Адевале
Акинойе-Агбаже
- ДМАктёр
Джейсон
Момоа
- Актёр
Кристиан
Слэйтер
- ДСАктёр
Джон
Седа
- Актёр
Холт
Маккэллани
- БВАктёр
Брайан
Ван Холт
- ВРАктриса
Вероника
Розати
- АКСценарист
Алессандро
Камон
- АНСценарист
Алексис
Нолен
- АГПродюсер
Альфред
Гоф
- АМПродюсер
Александра
Милчэн
- ММПродюсер
Майлз
Миллар
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ХНХудожница
Ха
Нгуен
- ЭБХудожница
Элис
Бэйкер
- ЛАОператор
Ллойд
Ахерн II
- СМКомпозитор
Стив
Маццаро