Wink
Фильмы
Любовь и другие лекарства
Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь и другие лекарства»

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь и другие лекарства»

Режиссёры

Эдвард Цвик

Эдвард Цвик

Edward Zwick
Режиссёр

Актёры

Джейк Джилленхол

Джейк Джилленхол

Jake Gyllenhaal
АктёрJamie Randall
Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй

Anne Hathaway
АктрисаMaggie Murdock
Оливер Платт

Оливер Платт

Oliver Platt
АктёрBruce Winston
Хэнк Азария

Хэнк Азария

Hank Azaria
АктёрDr. Stan Knight
Джош Гэд

Джош Гэд

Josh Gad
АктёрJosh Randall
Гэбриел Махт

Гэбриел Махт

Gabriel Macht
АктёрTrey Hannigan
Джуди Грир

Джуди Грир

Judy Greer
АктрисаCindy
Джордж Сигал

Джордж Сигал

George Segal
АктёрDr. James Randall
Джилл Клейбёрг

Джилл Клейбёрг

Jill Clayburgh
АктрисаNancy Randall
Кейт Дженнингс Грант

Кейт Дженнингс Грант

Kate Jennings Grant
АктрисаGina

Сценаристы

Чарльз Рэндольф

Чарльз Рэндольф

Charles Randolph
Сценарист
Эдвард Цвик

Эдвард Цвик

Edward Zwick
Сценарист
Маршалл Херсковиц

Маршалл Херсковиц

Marshall Herskovitz
Сценарист
Джейми Рейди

Джейми Рейди

Jamie Reidy
Сценарист

Продюсеры

Питер Жан Брюгге

Питер Жан Брюгге

Pieter Jan Brugge
Продюсер
Маршалл Херсковиц

Маршалл Херсковиц

Marshall Herskovitz
Продюсер
Чарльз Рэндольф

Чарльз Рэндольф

Charles Randolph
Продюсер
Скотт Стубер

Скотт Стубер

Scott Stuber
Продюсер

Актёры дубляжа

Евгений Вальц

Евгений Вальц

Актёр дубляжа
Марианна Шульц

Марианна Шульц

Актриса дубляжа
Борис Шувалов

Борис Шувалов

Актёр дубляжа
Валерий Сторожик

Валерий Сторожик

Актёр дубляжа
Илья Исаев

Илья Исаев

Актёр дубляжа

Художники

Дебора Линн Скотт

Дебора Линн Скотт

Deborah L. Scott
Художница

Монтажёры

Стивен Розенблюм

Стивен Розенблюм

Steven Rosenblum
Монтажёр

Операторы

Стефен Фирберг

Стефен Фирберг

Steven Fierberg
Оператор

Композиторы

Джеймс Ньютон Ховард

Джеймс Ньютон Ховард

James Newton Howard
Композитор