Биография

Маршалл Херсковиц – продюсер, сценарист, режиссер, актер, родился 23 февраля 1952 года. Президент Американской гильдии киноактеров. Номинант премии Оскар. Фильмография насчитывает более полусотни полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными проектами стали фильмы «Траффик», «Последний самурай», «Я – Сэм», «Легенды осени», «Кровавый алмаз», «Честная куртизанка. Получил образование в Американском институте кино в Лос-Анджелесе, где познакомился со своим будущим партнером по совместным проектам Эдвардом Цвиком. Свою кинокарьеру начал в конце 1970-х. Первым фильмом Маршалла Херсковица, в котором он участвовал в качестве продюсера, сценариста и режиссера, стала многосерийная драма «Семья». В 1987 году на экраны впервые вышел сериал, созданные Херсковицом и Цвиком «Тридцать-с-чем-то». Кинолента несколько лет подряд получила престижные номинации и призы («Эмми» и «Золотой Глобус»). В 1994 году продюсеры выпустили еще один успешный сериал «Моя так называемая жизнь». В 2000 году на экраны вышел фильм «Траффик». Кинолента была удостоена четырех Оскаров и одной номинации (как лучший фильм), двух премий «Золотой Глобус» и двух премий BAFTA. В 2003 году продюсер выпустил военную драму «Последний самурай».