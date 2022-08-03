Тайная жизнь
Wink
Фильмы
Тайная жизнь

Фильм Тайная жизнь (2019)

8.12019, A Hidden Life
Драма, Биография166 мин18+

О фильме

История символа австрийского сопротивления, Франца Егерштеттера, отказавшегося сражаться за нацистов во Второй мировой войне. Когда Франц сталкивается с угрозой казни за измену, несмотря на многочисленные возможности ее избежать, он продолжает отстаивать свои убеждения, опираясь на веру и любовь своей семьи.

Страна
Великобритания, США, Германия
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Биография
Качество
Full HD, SD
Время
166 мин / 02:46

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайная жизнь»