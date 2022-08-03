Фильм Тайная жизнь (2019)

О фильме
История символа австрийского сопротивления, Франца Егерштеттера, отказавшегося сражаться за нацистов во Второй мировой войне. Когда Франц сталкивается с угрозой казни за измену, несмотря на многочисленные возможности ее избежать, он продолжает отстаивать свои убеждения, опираясь на веру и любовь своей семьи.
СтранаВеликобритания, США, Германия
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Биография
КачествоFull HD, SD
Время166 мин / 02:46
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ТМРежиссёр
Терренс
Малик
- Актёр
Аугуст
Диль
- ВПАктриса
Валери
Пахнер
- МЗАктриса
Мария
Зимон
- КНАктриса
Карин
Нойхаузер
- ТМАктёр
Тобиас
Моретти
- УМАктёр
Ульрих
Маттес
- Актёр
Маттиас
Шонартс
- ФРАктёр
Франц
Роговский
- КМАктёр
Карл
Маркович
- Актёр
Бруно
Ганц
- ТМСценарист
Терренс
Малик
- ДБПродюсер
Дарио
Берджесио
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- ЛААктриса дубляжа
Лада
Аукштыкальнис
- ЛБАктриса дубляжа
Лариса
Брохман
- МПАктриса дубляжа
Марина
Перелешина
- Актёр дубляжа
Евгений
Крылов
- СДМонтажёр
Себастьян
Джонс
- ЙВОператор
Йорг
Видмер
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард