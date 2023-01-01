Биография

Евгений Крылов — российский актер кино и дубляжа. Родился в Московской области 21 сентября 1964 года. Окончив театральный вуз в 2001 году, артист начал служить в труппе Школы драматического искусства, где играл в постановках по классическим произведениям Гоголя и Островского. Также до 2010 года работал в театре «Эрмитаж». Съемки в кино у Евгения Крылова начались задолго до окончания вуза, но популярность он стал набирать в нулевых после участия в сериале «Солдаты», где исполнил роль майора Кайгородова. Снимался в проектах «Амазонки» на СТС и «Интерны» на ТНТ. В 2023 году вышли два мини-сериала с его участием: «Как выйти замуж за француза» Карена Захарова и «Закрытый уровень» Антона Розенберга.