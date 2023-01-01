Биография

Кристоф Фиссер (Christoph Fisser) – немецкий продюсер. Родился в 1960 году. Занимает пост вице-президента и генерального директора киностудии Babelsberg AG. Специализируется на выпуске комедий, триллеров, драматических художественных фильмов. В молодости работал в сфере организации и проведения мероприятий. В 1992 году в Мюнхене устроил демонстрацию против ксенофобии. За проведение этого шествия будущий продюсер Кристоф Фиссер получил национальную премию BAMBI. Позже взял в аренду старую армейскую казарму и превратил ее в популярный развлекательный парк. Летом 2004 года вместе с деловым партнером выкупил у французского медиаконгломерата Vivendi киностудию Babelsberg AG, работающую с 1912 года. После смены собственников студия начала сотрудничать с зарубежными кинокомпаниями. Под руководством Кристофа Фиссера были выпущены фильмы «Чтец», «Голодные игры: Сойка-пересмешница II», «Шпионский мост», «Тайная жизнь», «Лекарство от здоровья». В 2017 году руководители студии объявили, что собираются вернуться к родным корням. В некоторых новых фильмах Кристофа Фиссера задействованы только немецкие актеры. Съемки проходят в городах Германии.