Самия (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме
Девушка из Сомали, с детства обожавшая бегать, пытается добиться успеха в спорте, пока в ее стране идет гражданская война. Байопик «Самия» — фильм 2024 года о легкоатлетке с трагической судьбой.
Конец 1990-х годов, небольшое поселение в пригороде Могадишо, столицы Сомали. У живущей здесь девочки по имени Самия есть заветная мечта — стать самой быстрой бегуньей в мире. Ее мать боится за дочку и говорит, что уходить далеко от дома опасно. Старший брат уверен, что бег — это не женское занятие. И только отец поддерживает Самию, обещая купить ей новую пару кроссовок, если она выиграет марафон. Вместе с другом Али девочка начинает усиленно тренироваться, еще не зная, какие испытания ждут ее на пути в мировой спорт.
СтранаИталия, Германия, Бельгия
ЖанрСпортивный, Драма
КачествоFull HD
Время97 мин / 01:37
- ЯСРежиссёр
Ясемин
Самдерели
- ДМРежиссёр
Дека
Мохамед
- KMАктриса
Kaltuma
Mohamed Abdi
- lMАктёр
llham
Mohamed Osman
- SHАктриса
Shukri
Hassan
- ВДАктриса
Варис
Дирие
- ZMАктёр
Zakaria
Mohammed
- FMАктёр
Fathia
Mohamed Absie
- АХАктёр
Армаан
Хаггио
- ФГАктёр
Фатах
Геди
- EGАктриса
Elena
Garkina
- ERАктёр
Elmi
Rashid Elmi
- ЯССценарист
Ясемин
Самдерели
- НССценарист
Несрин
Самдерели
- КФПродюсер
Кристоф
Фиссер
- МФПродюсер
Мишель
Форнасеро
- ПРХудожник
Пьеро
Ризани
- МБМонтажёр
Мехтильд
Барт
- RDКомпозитор
Rodrigo
D'Erasmo