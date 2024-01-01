Самия
8.12024, Samia: Little Dreamer
Спортивный, Драма97 мин18+

Самия (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Девушка из Сомали, с детства обожавшая бегать, пытается добиться успеха в спорте, пока в ее стране идет гражданская война. Байопик «Самия» — фильм 2024 года о легкоатлетке с трагической судьбой.

Конец 1990-х годов, небольшое поселение в пригороде Могадишо, столицы Сомали. У живущей здесь девочки по имени Самия есть заветная мечта — стать самой быстрой бегуньей в мире. Ее мать боится за дочку и говорит, что уходить далеко от дома опасно. Старший брат уверен, что бег — это не женское занятие. И только отец поддерживает Самию, обещая купить ей новую пару кроссовок, если она выиграет марафон. Вместе с другом Али девочка начинает усиленно тренироваться, еще не зная, какие испытания ждут ее на пути в мировой спорт.

Страна
Италия, Германия, Бельгия
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.8 IMDb

