Джим Пуговка и машинист Лукас (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Добро пожаловать в островную страну Медландию с населением четыре человека! Однажды почтальон доставляет туда посылку с темнокожим младенцем, который вырастает храбрым юношей и искателем приключений. Вместе со своим другом, машинистом Лукасом он отправляется спасать принцессу от дракона.



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