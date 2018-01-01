Джим Пуговка и машинист Лукас (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.92018, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer
Фэнтези, Приключения105 мин6+
Фильм в подписке «Wink Дети»
Сюжет
Добро пожаловать в островную страну Медландию с населением четыре человека! Однажды почтальон доставляет туда посылку с темнокожим младенцем, который вырастает храбрым юношей и искателем приключений. Вместе со своим другом, машинистом Лукасом он отправляется спасать принцессу от дракона.
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Информация
СтранаГермания
КачествоSD
ЖанрыСемейные, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ДГРежиссёр
Деннис
Ганзель
- ХБАктёр
Хеннинг
Баум
- СГАктёр
Соломон
Гордон
- АФАктриса
Аннета
Фрир
- УОАктёр
Уве
Оксенкнехт
- КМАктёр
Кристоф
Мария Хербст
- МПАктёр
Милан
Пешель
- РКАктёр
Рик
Каваниан
- ИГАктёр
Иден
Гоф
- ЛЭАктриса
Лиэнн
Эсперансат
- ЧМАктёр
Чен
Мин Као
- ДАСценарист
Дирк
Анер
- ЭБСценарист
Эндрю
Биркин
- МЭСценарист
Михаэль
Энде
- КБПродюсер
Кристиан
Бекер
- ГБПродюсер
Грег
Бакл
- КФПродюсер
Кристоф
Фиссер
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Янайт
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ТЗАктёр дубляжа
Тимофей
Звягольский
- ШБХудожник
Шэйн
Банс
- КОХудожница
Корнелия
Отт
- УПХудожница
Уте
Паффендорф
- ТБОператор
Торстен
Бройер
- РВКомпозитор
Ральф
Венгенмайр