Джим Пуговка и машинист Лукас
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Детям
Джим Пуговка и машинист Лукас

Джим Пуговка и машинист Лукас (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.92018, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer
Фэнтези, Приключения105 мин6+
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Сюжет

Добро пожаловать в островную страну Медландию с населением четыре человека! Однажды почтальон доставляет туда посылку с темнокожим младенцем, который вырастает храбрым юношей и искателем приключений. Вместе со своим другом, машинистом Лукасом он отправляется спасать принцессу от дракона.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джим Пуговка и машинист Лукас»

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