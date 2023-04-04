Юный вождь Виннету
Wink
Детям
Юный вождь Виннету
9.02022, Der junge Häuptling Winnetou
Приключения, Семейный98 мин6+

Юный вождь Виннету (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Семейный вестерн, вдохновленный книгами немецкого автора Карла Мая о сыне вождя апачей. 12-летний Виннету мечтает быть великим воином, как его отец. Но для этого мальчику предстоит еще многому научиться, а пока ему приходится убирать за лошадьми. Эту работу Виннету считает унизительной, но отцу не до его капризов: в племени пропали бизоны, и вскоре оно может остаться совсем без еды. Однажды ночью Виннету застает своего ровесника Тома Сильвера за попыткой похитить лошадей. Но воришка утверждает, что знает, куда ушли бизоны, и молодой апач видит в этом возможность доказать отцу свою зрелость. Мальчики отправляются в опасное приключение, во время которого им предстоит встретить печально известного преступника Тодда Кроу, охотящегося за сокровищами коренных американцев.

Страна
Германия
Жанр
Семейный, Приключения
Качество
Full HD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Юный вождь Виннету»