Юный вождь Виннету (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Семейный вестерн, вдохновленный книгами немецкого автора Карла Мая о сыне вождя апачей. 12-летний Виннету мечтает быть великим воином, как его отец. Но для этого мальчику предстоит еще многому научиться, а пока ему приходится убирать за лошадьми. Эту работу Виннету считает унизительной, но отцу не до его капризов: в племени пропали бизоны, и вскоре оно может остаться совсем без еды. Однажды ночью Виннету застает своего ровесника Тома Сильвера за попыткой похитить лошадей. Но воришка утверждает, что знает, куда ушли бизоны, и молодой апач видит в этом возможность доказать отцу свою зрелость. Мальчики отправляются в опасное приключение, во время которого им предстоит встретить печально известного преступника Тодда Кроу, охотящегося за сокровищами коренных американцев.
СтранаГермания
ЖанрСемейный, Приключения
КачествоFull HD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
- ММРежиссёр
Майк
Марзук
- МУАктёр
Мика
Ульриц
- МХАктёр
Мило
Хааф
- ЛЛАктриса
Лола
Линнеа Падоцке
- МКАктёр
Мехмет
Куртулуш
- Актёр
Анатоль
Таубман
- ТОАктёр
Тим
Оливер Шульц
- ХШАктриса
Хильдегард
Шмаль
- ДКАктёр
Даниэль
Кристенсен
- МКАктёр
Михаэль
Кранц
- ХфАктёр
Хельмфрид
фон Люттихау
- ММСценарист
Майк
Марзук
- КМСценарист
Карл
Май
- КФПродюсер
Кристоф
Фиссер
- ХМПродюсер
Хосе
Мария Гонсалес Синде
- ПВПродюсер
Петер
Вельтер Солер
- МРАктёр дубляжа
Мигель
Родригез
- АЗАктёр дубляжа
Александр
Запорожец
- ОМАктриса дубляжа
Ольга
Мешкова
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ПЛХудожница
Папик
Лосано
- ТХМонтажёр
Тобиас
Хаас
- АФОператор
Александр
Фишеркозен
- ВДКомпозитор
Вольфрам
Де Марко