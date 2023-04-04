Юный вождь Виннету (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Семейный вестерн, вдохновленный книгами немецкого автора Карла Мая о сыне вождя апачей. 12-летний Виннету мечтает быть великим воином, как его отец. Но для этого мальчику предстоит еще многому научиться, а пока ему приходится убирать за лошадьми. Эту работу Виннету считает унизительной, но отцу не до его капризов: в племени пропали бизоны, и вскоре оно может остаться совсем без еды. Однажды ночью Виннету застает своего ровесника Тома Сильвера за попыткой похитить лошадей. Но воришка утверждает, что знает, куда ушли бизоны, и молодой апач видит в этом возможность доказать отцу свою зрелость. Мальчики отправляются в опасное приключение, во время которого им предстоит встретить печально известного преступника Тодда Кроу, охотящегося за сокровищами коренных американцев.

