Биография

Вера Воронкова – российская актриса кино и театра. Родилась в городе Горьком (сейчас – Нижний Новгород) 21 марта 1965 года. Обладательница почетного звания заслуженной артистки РФ. Еще в детские годы приняла решение стать актрисой. После выпускного уехала в Москву, где предприняла несколько попыток поступить в театральный вуз. Они не увенчались успехом, и какое-то время будущая актриса даже работала уборщицей. Однако вскоре удача ей улыбнулась, и Воронкова стала студенткой Школы-студии МХАТ. На сцене МХАТ и были сыграны первые роли Веры Воронковой – она появилась в таких спектаклях как «Горе от ума», «Урок мужьям», «Самое главное». Актриса дважды была замужем, от первого брака имеет сына, а от второго – дочь. Впервые появилась на экране в 1990 году, снявшись в эпизодической роли в кинофильме «Чернов». После этого были роли в таких картинах как «Серп и молот», «Черный квадрат», «Контакт». Успех принес Вере Воронковой фильм «Время танцора», где актриса исполнила одну из главных ролей. И картина, и игра Воронковой были высоко оценены как критиками, так и зрителями. Позже появилась в таких заметных проектах, как «Я сыщик», «Предчувствие», «Другая жизнь Маргариты». Всего в послужном списке актрисы более трех десятков ролей. На данный момент продолжает активно сниматься, также работает в Театре имени Пушкина.