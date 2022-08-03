Экстаз
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Экстаз

Фильм Экстаз (2018)

5.82018, Climax
Триллер, Драма81 мин18+

О фильме

Фестивальный хит 2018 года, признанный критиками «лучшим фильмом» Гаспара Ноэ. Перед началом турне по США группа танцоров запирается на репетиционной базе, чтобы отметить грядущий успех. После того, как все 20 человек выпивают загадочный коктейль, веселье принимает инфернальный характер.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Экстаз»