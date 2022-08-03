Фильм Экстаз (2018)

Фестивальный хит 2018 года, признанный критиками «лучшим фильмом» Гаспара Ноэ. Перед началом турне по США группа танцоров запирается на репетиционной базе, чтобы отметить грядущий успех. После того, как все 20 человек выпивают загадочный коктейль, веселье принимает инфернальный характер.

