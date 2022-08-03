Фильм Экстаз (2018)

О фильме
Фестивальный хит 2018 года, признанный критиками «лучшим фильмом» Гаспара Ноэ. Перед началом турне по США группа танцоров запирается на репетиционной базе, чтобы отметить грядущий успех. После того, как все 20 человек выпивают загадочный коктейль, веселье принимает инфернальный характер.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Гаспар
Ноэ
- Актриса
София
Бутелла
- РГАктёр
Ромен
Гийермик
- Актриса
Сухейла
Якуб
- Актёр
Кидди
Смайл
- КГАктриса
Клод-Эммануэль
Гаян-Молль
- ТКАктёр
Тейлор
Кастл
- ЖПАктриса
Жизель
Палмер
- ТКАктриса
Теа
Карла Шотт
- ШТАктриса
Шерлин
Темпл
- ЛВАктриса
Леа
Вламос
- Сценарист
Гаспар
Ноэ
- Продюсер
Ришар
Гранпьер
- ВМПродюсер
Венсан
Мараваль
- ЭВПродюсер
Эдуард
Вейл
- Актриса дубляжа
Анна
Котова
- Актёр дубляжа
Григорий
Калинин
- Актриса дубляжа
Дарья
Екамасова
- Актриса дубляжа
Вера
Воронкова
- Актёр дубляжа
Алексей
Розин
- ФКХудожник
Фридерик
Камбье
- Монтажёр
Гаспар
Ноэ
- БДОператор
Бенуа
Деби