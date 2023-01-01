Биография

Пол Ньюман — актер, режиссер, продюсер и сценарист. Трехкратный лауреат премии «Оскар». Родился в Кливленде 26 января 1925 года. Уже в возрасте семи лет играл на сцене роль придворного шута в постановке «Робин Гуд», а спустя три года его пригласили выступать в театр Кливленда. Несколько лет учился в Университете Огайо, но с наступлением Второй мировой войны пошел служить в военно-морские силы США. После боевых действий вновь оказался на студенческой скамье и получил степень бакалавра искусств в Колледже Кеньон, также учился актерском ремеслу в знаменитой студии Ли Старсберга, часто играл на Бродвее. Свои первые роли на экране Пол Ньюман сыграл на телевидении — это были сериалы «Саспенс», «Театр Армстронга», «Телевизионный театр Филко», «Сеть». Сегодня фильмография актера насчитывает более 85 работ, его можно увидеть в фильмах «Бильярдист», «Цвет денег», «Проклятый путь», «Кошка на раскаленной крыше», «Афера», «Дураков нет», «Вердикт», «Хад».