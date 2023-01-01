Биография

Даниэль Панабэйкер — американская актриса, режиссер, продюсер. Была номинирована на пять премий Teen Choice Awards и получила премию «Сатурн» за лучшую женскую роль второго плана на телевидении. В 2014 году Панабэйкер также получила награду на Лондонском независимом кинофестивале за фильм «Петля времени». Родилась в Огасте 19 сентября 1987 года. Даниэль начала интересоваться театром в юном возрасте, сыграв свою первую роль, когда находилась в летнем лагере. Это и определило ее дальнейший путь. После окончания школы она училась в Калифорнийском университете, а затем активно снималась. Карьера Даниэль Панабэйкер охватывает множество проектов, начиная с работы в фильме «Застрявшие в пригороде» и заканчивая ролью в сериале «Флэш», которая стала для нее одной из ключевых в карьере. После успеха в фильме «Высший пилотаж» актриса сыграла роли в фильмах ужасов, в том числе в «Пятнице, 13-е» 2009 года, что привлекло к ней внимание режиссеров как к разноплановой актрисе. С 2014 года Даниэль играет Кейтлин Шоу в супергеройском сериале «Флэш», ставшем частью киновселенной DC. Эта роль принесла ей признание как среди зрителей, так и среди критиков. С 2019 года Панабэйкер также работает режиссером: она сняла несколько эпизодов сериала «Флэш».