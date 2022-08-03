Королевский гамбит
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Королевский гамбит

Королевский гамбит (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.72020, Королевский гамбит
Драма, Криминал106 мин18+
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О фильме

Майами, конец 90-х. Учитель Марио Мартинес работает в школе в бедном районе. Его ученики – трудные подростки из неблагополучных семей. Но среди них Мистер Ти находит несколько перспективных шахматистов. Это выросший без отца афроамериканец Седрик, целеустремлeнный Ито, вынужденный подрабатывать, чтобы оплатить учeбу, балагур Роделей и испанец Джилл. Однако директор школы не разделяет энтузиазма Мистера Ти. Он решает урезать финансирование шахматного клуба в пользу футбольной команды. И тогда Мартинес вкладывает свои деньги, чтобы доказать, что его воспитанники способны побеждать.

Страна
США
Жанр
Спортивный, Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Королевский гамбит»