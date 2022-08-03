Королевский гамбит (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.72020, Королевский гамбит
Драма, Криминал106 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Майами, конец 90-х. Учитель Марио Мартинес работает в школе в бедном районе. Его ученики – трудные подростки из неблагополучных семей. Но среди них Мистер Ти находит несколько перспективных шахматистов. Это выросший без отца афроамериканец Седрик, целеустремлeнный Ито, вынужденный подрабатывать, чтобы оплатить учeбу, балагур Роделей и испанец Джилл. Однако директор школы не разделяет энтузиазма Мистера Ти. Он решает урезать финансирование шахматного клуба в пользу футбольной команды. И тогда Мартинес вкладывает свои деньги, чтобы доказать, что его воспитанники способны побеждать.
СтранаСША
ЖанрСпортивный, Криминал, Драма
КачествоFull HD
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Джон
Легуизамо
- Актёр
Джон
Легуизамо
- РБАктриса
Рэйчел
Бэй Джонс
- МКАктёр
Майкл
Кеннет Уильямс
- КСАктёр
Коруин
С. Тагглс
- Актёр
Хорхе
Лендеборг мл.
- ЭКАктёр
Энджел
Куриэль
- ДБАктёр
Джеффри
Батиста
- УХАктёр
Уилл
Хохман
- ЗКАктриса
Зора
Касебере
- ДМСценарист
Дито
Монтиель
- СМПродюсер
Скотт
М. Розенфельт
- ЕИАктёр дубляжа
Евгений
Иванов
- НМАктриса дубляжа
Наталья
Мартынова
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- АКАктёр дубляжа
Артем
Казюханов
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- ЛЦХудожник
Льюис
Цукер
- ЗДОператор
Зак
Дзамбони