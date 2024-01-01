Боб Тревино поставил лайк
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Боб Тревино поставил лайк
7.52024, Bob Trevino Likes It
Драма, Комедия97 мин18+

Боб Тревино поставил лайк (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

В соцсетях девушка знакомится с полным тезкой своего нерадивого отца, и тот оказывается по-отечески заботливее настоящего родителя. Эта дружба изменит жизнь обоих. Вдохновляющее инди-драмеди «Боб Тревино поставил лайк» — фильм с Джоном Легуизамо и Барби Феррейрой из «Эйфории», основанный на реальных событиях.

Сиделка Лили Тревино — тихая девушка, которая не может выстроить личные границы. Ей изменяет бойфренд, а отец Боб водит с собой на свидания, чтобы показывать женщинам, какой он заботливый родитель. Когда очередное свидание заканчивается провалом, Боб предъявляет Лили счет за отцовские услуги и запрещает ей приходить к нему в гости. Отчаявшаяся девушка пытается найти отца в соцсетях и в конце концов знакомится с совсем другим Бобом Тревино. Сердобольный строительный менеджер сначала отвечает Лили из вежливости, но их общение постепенно перетекает в дружбу. Девушка находит поддержку, которую никогда не получала от отца, и силы, чтобы поменять жизнь к лучшему.

Впечатляющая роль молодой звезды и сюжет про «отцов и детей», который точно растопит сердце и поднимет настроение — фильм «Боб Тревино поставил лайк» (2024) смотреть онлайн можно на Wink.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb