Боб Тревино поставил лайк (фильм, 2024) смотреть онлайн

В соцсетях девушка знакомится с полным тезкой своего нерадивого отца, и тот оказывается по-отечески заботливее настоящего родителя. Эта дружба изменит жизнь обоих. Вдохновляющее инди-драмеди «Боб Тревино поставил лайк» — фильм с Джоном Легуизамо и Барби Феррейрой из «Эйфории», основанный на реальных событиях.



Сиделка Лили Тревино — тихая девушка, которая не может выстроить личные границы. Ей изменяет бойфренд, а отец Боб водит с собой на свидания, чтобы показывать женщинам, какой он заботливый родитель. Когда очередное свидание заканчивается провалом, Боб предъявляет Лили счет за отцовские услуги и запрещает ей приходить к нему в гости. Отчаявшаяся девушка пытается найти отца в соцсетях и в конце концов знакомится с совсем другим Бобом Тревино. Сердобольный строительный менеджер сначала отвечает Лили из вежливости, но их общение постепенно перетекает в дружбу. Девушка находит поддержку, которую никогда не получала от отца, и силы, чтобы поменять жизнь к лучшему.



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