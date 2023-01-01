Биография

Френч Стюарт — американский актер и танцор. Родился в Альбукерке 20 февраля 1964 года. Будущий актер учился в Средней школе Дель Норте, а также в Американской академии драматических искусств. Стюарт гастролировал по региональному театру в течение семи лет, прежде чем прорваться на телевидение в 1992 году. Был исполнительным продюсером драмы «Кто-нибудь видел моего ребенка?», в которой рассказывается о жизни женщины, потерявшей свое дитя во время африканского сафари. В 1996 году он получил роль в сериале «Третья планета от Солнца», который длился шесть сезонов. Среди главных проектов Стюарта в кино — фильм «Звездные врата» 1994 года, за которым последовали «Покидая Лас-Вегас», «Волшебный остров», «Флот МакХэйла». Голос Френча Стюарта звучит в мультсериалах «Бог, дьявол и Боб» и диснеевском «Геркулесе». В 2001 году Стюарт снялся в телесериале «Зачарованные». В 2013 году актер присоединился к сериалу CBS «Мамаша», сыграв повара Руди.