Мэри Сью против всех (фильм, 2025) смотреть онлайн

Коррумпированный политик заказывает убийство своей приемной дочери, чтобы избежать скандала перед выборами, но быстро понимает, что не на ту напал. Экшен-комедия «Мэри Сью против всех» — фильм с Дермотом Малруни и Шоном Патриком Флэнери о сложных отношениях отцов и детей.



Мэри Сью — трудный подросток. Когда она была еще совсем девочкой, ее отца убили во время ограбления магазинчика. Позже у ее матери начался роман с сенатором Брэдли Уинером, который и стал для девочки отчимом. Из-за своего вздорного характера Мэри Сью регулярно втягивает Брэдли в светские скандалы, и сейчас, когда на носу выборы, это может плохо сказаться на его политической карьере. Уинер, сытый по горло выходками Мэри Сью, решает разобраться с проблемой радикально и нанимает для приемной дочери киллера. Правда, ни один профессиональный убийца не готов встретиться с Мэри Сью лицом к лицу.



Что придется предпринять несчастным убийцам, расскажет комедийный боевик «Мэри Сью против всех» (2025)


