Биография

Джейк Бьюзи — американский актер и продюсер. Родился в Лос-Анджелесе 15 июня 1971 года. Сын известного актера и музыканта Гэри Бьюзи, Джейк уже в раннем возрасте понял, что хочет связать жизнь с творчеством. К совершеннолетию за его плечами уже было несколько ролей в кино и опыт выступлений в подростковой рок-группе. Джейк — барабанщик, играет на бас-гитаре. После школы он поступил в колледж Санта-Барбары. Получив специальность в области театрального искусства, начал активно ходить на кастинги, однако первые два года ему доставались лишь незначительные роли. Прорывом в карьере стало появление в фильме ужасов «Страшилы», где Джейк исполнил одну из центральных ролей. Сегодня Джейк Бьюзи известен по работам в проектах «Контакт», «Звездный десант», «Враг государства», «Озабоченные», «Идентификация», «Менталист». Как участник каста сериала «Очень странные дела» был номинирован на премию Гильдии в категории «Лучший актерский состав драматического сериала». Интересным фактом биографии актера является его увлечение авиацией. Он получил лицензию пилота, что позволило ему без помощи каскадера управлять вертолетом в фильме «Вот такие пироги».