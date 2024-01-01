Случайный выстрел (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Приговоренного к смерти мальчика спасает его дед — печально известный бандит Раст. Они пытаются скрыться в Мексике, пока по их следу идут шериф и охотник за головами. Вестерн «Случайный выстрел» — фильм с Алеком Болдуином о тьме, таящейся внутри людей.
Дикий Запад. Мальчик по имени Лукас потерял родителей и вынужден воспитывать младшего брата Джейкоба. Жить становится все сложнее, и вот однажды, пытаясь убить волка, Лукас случайно стреляет в человека. Мальчика арестовывают и приговаривают к виселице. От этой участи его спасает Харланд Раст, который представляется дедушкой Лукаса. Раст — печально известный бандит и убийца, но он не может оставить мальчика умирать. Теперь они бросаются в бегство в соседнюю Мексику, но шериф Вуд и охотник за головами Лэнг намерены поймать их и совершить правосудие.
Рейтинг
- Актёр
Алек
Болдуин
- ДХАктёр
Джош
Хопкинс
- ДЭАктёр
Дженсен
Эклс
- ФФАктриса
Фрэнсис
Фишер
- Актёр
Трэвис
Фиммел
- БНАктёр
Брэйди
Нун
- РКАктёр
Риз
Койро
- СТАктёр
Свен
Теммел
- ДВАктёр
Девон
Веркхейзер
- ЛРАктёр
Люче
Рэйнс
- Актёр
Ксандер
Беркли
- ДБАктёр
Джейк
Бьюзи
- АБАктёр
Абрахам
Бенруби
- ТХАктёр
Трэвис
Хаммер
- Сценарист
Алек
Болдуин
- ЭХПродюсер
Эмили
Хантер Сэлвсон
- ЛДПродюсер
Люк
Дилан Тейлор
- Продюсер
Алек
Болдуин
- ГХПродюсер
Грант
Хилл
- НКПродюсер
Нэйтан
Клингер
- АНПродюсер
Анжул
Нигам
- БНХудожник
Брайан
Норвелль
- РМХудожница
Роберта
Маркес
- ДАМонтажёр
Давид
Анадльман
- ГХОператор
Галина
Хатчинс