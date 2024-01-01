Случайный выстрел (фильм, 2024) смотреть онлайн

Случайный выстрел
Случайный выстрел
2024, Rust
Драма134 мин18+

О фильме

Приговоренного к смерти мальчика спасает его дед — печально известный бандит Раст. Они пытаются скрыться в Мексике, пока по их следу идут шериф и охотник за головами. Вестерн «Случайный выстрел» — фильм с Алеком Болдуином о тьме, таящейся внутри людей.

Дикий Запад. Мальчик по имени Лукас потерял родителей и вынужден воспитывать младшего брата Джейкоба. Жить становится все сложнее, и вот однажды, пытаясь убить волка, Лукас случайно стреляет в человека. Мальчика арестовывают и приговаривают к виселице. От этой участи его спасает Харланд Раст, который представляется дедушкой Лукаса. Раст — печально известный бандит и убийца, но он не может оставить мальчика умирать. Теперь они бросаются в бегство в соседнюю Мексику, но шериф Вуд и охотник за головами Лэнг намерены поймать их и совершить правосудие.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
134 мин / 02:14

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Случайный выстрел»