Случайный выстрел (фильм, 2024) смотреть онлайн

Приговоренного к смерти мальчика спасает его дед — печально известный бандит Раст. Они пытаются скрыться в Мексике, пока по их следу идут шериф и охотник за головами. Вестерн «Случайный выстрел» — фильм с Алеком Болдуином о тьме, таящейся внутри людей.



Дикий Запад. Мальчик по имени Лукас потерял родителей и вынужден воспитывать младшего брата Джейкоба. Жить становится все сложнее, и вот однажды, пытаясь убить волка, Лукас случайно стреляет в человека. Мальчика арестовывают и приговаривают к виселице. От этой участи его спасает Харланд Раст, который представляется дедушкой Лукаса. Раст — печально известный бандит и убийца, но он не может оставить мальчика умирать. Теперь они бросаются в бегство в соседнюю Мексику, но шериф Вуд и охотник за головами Лэнг намерены поймать их и совершить правосудие.



