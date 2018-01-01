Wink
Фильмы
Случайный выстрел
Актёры и съёмочная группа фильма «Случайный выстрел»

Актёры

Алек Болдуин

Алек Болдуин

Alec Baldwin
АктёрHarland Rust
Джош Хопкинс

Джош Хопкинс

Josh Hopkins
АктёрWood Helm
Дженсен Эклс

Дженсен Эклс

Jensen Ackles
АктёрWood Helm
Фрэнсис Фишер

Фрэнсис Фишер

Frances Fisher
АктрисаEvelyn Basset
Трэвис Фиммел

Трэвис Фиммел

Travis Fimmel
АктёрFenton «Preacher» Lang
Брэйди Нун

Брэйди Нун

Brady Noon
АктёрLucas
Риз Койро

Риз Койро

Rhys Coiro
АктёрClete Lafontaine
Свен Теммел

Свен Теммел

Swen Temmel
АктёрDrum
Девон Веркхейзер

Девон Веркхейзер

Devon Werkheiser
АктёрBoone Lafontaine
Люче Рэйнс

Люче Рэйнс

Luce Rains
АктёрFrank Bascom
Ксандер Беркли

Ксандер Беркли

Xander Berkeley
АктёрBlackburn
Джейк Бьюзи

Джейк Бьюзи

Jake Busey
АктёрDrum Parker
Абрахам Бенруби

Абрахам Бенруби

Abraham Benrubi
АктёрBig Bill Cochrane
Трэвис Хаммер

Трэвис Хаммер

Travis Hammer
АктёрDick Miller

Сценаристы

Алек Болдуин

Алек Болдуин

Alec Baldwin
Сценарист

Продюсеры

Эмили Хантер Сэлвсон

Эмили Хантер Сэлвсон

Emily Hunter Salveson
Продюсер
Люк Дилан Тейлор

Люк Дилан Тейлор

Luke Taylor
Продюсер
Алек Болдуин

Алек Болдуин

Alec Baldwin
Продюсер
Грант Хилл

Грант Хилл

Grant Hill
Продюсер
Нэйтан Клингер

Нэйтан Клингер

Nathan Klingher
Продюсер
Анжул Нигам

Анжул Нигам

Anjul Nigam
Продюсер

Художники

Брайан Норвелль

Брайан Норвелль

Bryan Norvelle
Художник
Роберта Маркес

Роберта Маркес

Roberta Marquez Seret
Художница

Монтажёры

Давид Анадльман

Давид Анадльман

David Andalman
Монтажёр

Операторы

Галина Хатчинс

Галина Хатчинс

Halyna Hutchins
Оператор