Актёры и съёмочная группа фильма «Случайный выстрел»
Актёры и съёмочная группа фильма «Случайный выстрел»
Актёры
АктёрHarland Rust
Алек БолдуинAlec Baldwin
АктёрWood Helm
Джош ХопкинсJosh Hopkins
Дженсен ЭклсJensen Ackles
АктрисаEvelyn Basset
Фрэнсис ФишерFrances Fisher
АктёрFenton «Preacher» Lang
Трэвис ФиммелTravis Fimmel
АктёрLucas
Брэйди НунBrady Noon
АктёрClete Lafontaine
Риз КойроRhys Coiro
АктёрDrum
Свен ТеммелSwen Temmel
АктёрBoone Lafontaine
Девон ВеркхейзерDevon Werkheiser
АктёрFrank Bascom
Люче РэйнсLuce Rains
АктёрBlackburn
Ксандер БерклиXander Berkeley
АктёрDrum Parker
Джейк БьюзиJake Busey
АктёрBig Bill Cochrane
Абрахам БенрубиAbraham Benrubi
АктёрDick Miller