Фильм Бывший (2006)

О фильме
Официантка мечтала стать певицей, пока не связалась с плохим парнем. Триллер со звездой криминального детектива «Твин Пикс» Хизер Грэм.
Хоуп переезжает из Кливленда в Лос-Анджелес, мечтая о блистательной карьере певицы, однако пока что она работает официанткой в закусочной Blue Star… Однажды ночью на пороге кафе появляется ее экс-бойфренд Уилл, от которого девушка сбежала, пытаясь начать жизнь с чистого листа. Ведь это он когда-то подсадил ее на героин и разрушил мечту о сцене. А теперь Уилл хочет ее вернуть…
Чем обернется для мечтательной девушки эта роковая встреча? Не пропустите развязку драмы «Бывший» — фильм 2006 года доступен онлайн в хорошем качестве на нашем видеосервисе Wink уже сейчас!
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.4 IMDb
- АУРежиссёр
Алан
Уайт
- Актриса
Хизер
Грэм
- Актёр
Джереми
Систо
- ТХАктриса
Тесс
Харпер
- ДХАктёр
Джо
Херсли
- ДБАктёр
Джейк
Бьюзи
- Актриса
Линда
Хэмилтон
- МЛАктёр
Марк
Линн
- РБАктёр
Рэндолл
Батинкофф
- МААктёр
Майкл
А. Гурджиан
- БЛАктриса
Бьянка
Лоусон
- ДЛСценарист
Джефф
Лестер
- ДПСценарист
Дрю
Пиллсбери
- ДУПродюсер
Джерри
Уэйн
- ДЛПродюсер
Джефф
Лестер
- ДНМонтажёр
Джей
Нельсон
- НШОператор
Нил
Шапиро