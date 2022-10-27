Фильм Бывший (2006)

Официантка мечтала стать певицей, пока не связалась с плохим парнем. Триллер со звездой криминального детектива «Твин Пикс» Хизер Грэм.



Хоуп переезжает из Кливленда в Лос-Анджелес, мечтая о блистательной карьере певицы, однако пока что она работает официанткой в закусочной Blue Star… Однажды ночью на пороге кафе появляется ее экс-бойфренд Уилл, от которого девушка сбежала, пытаясь начать жизнь с чистого листа. Ведь это он когда-то подсадил ее на героин и разрушил мечту о сцене. А теперь Уилл хочет ее вернуть…



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