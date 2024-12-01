Отправь их в ад, Мэлоун! (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Главный герой — матерый частный детектив Мэлоун, которого нанимают доставить безжалостному гангстеру Уитмору нечто ценное и загадочное. По пути Мэлоуну придется противостоять разномастным головорезам, киллерам и прочим отморозкам и любой ценой доставить доверенный ему груз.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Рассел
Малкэй
- Актёр
Томас
Джейн
- Актёр
Винг
Реймз
- ЭПАктриса
Эльза
Патаки
- ЛОАктёр
Лиленд
Орсер
- Актёр
Френч
Стюарт
- ТОАктёр
Томас
Олсон
- БХАктёр
Барт
Хеймбургер
- МХСценарист
Марк
Хосэк
- ЭАПродюсер
Эрик
Андерсон
- ДМПродюсер
Джонни
Мартин
- Продюсер
Брайан
Оливер
- РСПродюсер
Ричард
Сальваторе
- РАМонтажёр
Роберт
А. Ферретти
- ДХОператор
Джонатан
Холл
- ДСКомпозитор
Дэвид
С. Уильямс