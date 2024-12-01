Отправь их в ад, Мэлоун!
Wink
Фильмы
Отправь их в ад, Мэлоун!
7.72009, Give 'em Hell Malone
Боевик, Триллер92 мин18+

Отправь их в ад, Мэлоун! (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Главный герой — матерый частный детектив Мэлоун, которого нанимают доставить безжалостному гангстеру Уитмору нечто ценное и загадочное. По пути Мэлоуну придется противостоять разномастным головорезам, киллерам и прочим отморозкам и любой ценой доставить доверенный ему груз.


Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb