Няньки
Wink
Фильмы
Няньки
2007, The Babysitters
Драмы84 мин18+

Контент станет доступным 22.04.2025

Няньки (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Ширли, выпускница средней школы, подрабатывает нянькой, чтобы заработать на колледж. Она серьёзно «запала» на Майкла, отца двоих ее воспитанников. Однажды вечером Майкл и Ширли срывают запретный плод, и Майкл за это делает надбавку к её зарплате. Друзья Майкла, узнавшие об этом, начинают проявлять интерес к таким услугам ― так Ширли становится школьной мадам с чёрной записной книжкой, организовывая свидания между своими подружками и женатыми мужчинами. Невинный флирт быстро превращается в романы, за которые каждому приходится платить в двойне.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb