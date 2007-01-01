Няньки (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Ширли, выпускница средней школы, подрабатывает нянькой, чтобы заработать на колледж. Она серьёзно «запала» на Майкла, отца двоих ее воспитанников. Однажды вечером Майкл и Ширли срывают запретный плод, и Майкл за это делае�т надбавку к её зарплате. Друзья Майкла, узнавшие об этом, начинают проявлять интерес к таким услугам ― так Ширли становится школьной мадам с чёрной записной книжкой, организовывая свидания между своими подружками и женатыми мужчинами. Невинный флирт быстро превращается в романы, за которые каждому приходится платить в двойне.



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