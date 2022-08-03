Вне времени (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

На Большом Барьерном рифе семейную пару постигло страшное несчастье. Археолог-подводник Джей Финнел вместе с женой исследует торговое судно XVIII века, затонувшее при таинственных обстоятельствах. Во время погружения происходит несчастный случай, и жена Джея начинает тонуть. Пытаясь спасти еe, он получает серьезное ранение, которое приводит к коме.

