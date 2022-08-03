Вне времени
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Вне времени

Вне времени (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

8.32014, The Lovers
Фэнтези, Мелодрама104 мин18+

О фильме

На Большом Барьерном рифе семейную пару постигло страшное несчастье. Археолог-подводник Джей Финнел вместе с женой исследует торговое судно XVIII века, затонувшее при таинственных обстоятельствах. Во время погружения происходит несчастный случай, и жена Джея начинает тонуть. Пытаясь спасти еe, он получает серьезное ранение, которое приводит к коме.

Страна
Великобритания, Австралия
Жанр
Приключения, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вне времени»