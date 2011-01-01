Мерзлая земля (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Противостояние копа и маньяка в напряженном триллере, основанном на реальных событиях. В главных ролях — Николас Кейдж и Джон Кьюсак.
В отдаленном районе Аляски обнаружены два женских трупа. Расследовать это дело поручают опытному полицейскому Джеку Хэлкомбу. Между тем в участок приходит семнадцатилетняя проститутка по имени Сидни Полсон, которая утверждает, что сбежала от маньяка. Из-за ее низкого социального статуса следователь не верит ей. Однако Хэлкомбу удается установить контакт с перепуганной девушкой и узнать, что насильником является Роберт Хансен — местный пекарь и примерный семьянин. Упорный детектив принимает во внимание слова Сидни и получает ордер на обыск в доме предполагаемого преступника. Хансен осознает, что проститутка может разрушить его идеальную жизнь, и открывает на нее охоту.
Сможет ли Джек Хэлкомб найти необходимые улики и поймать серийного убийцу, узнаете в мрачном триллере «Мерзлая земля». Фильм смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актёр
Джон
Кьюсак
- Актриса
Ванесса
Энн Хадженс
- Актриса
Рада
Митчелл
- Актриса
Джоди
Лин О’Киф
- ММАктёр
Майкл
МакГрэйди
- КЛАктриса
Кэтрин
ЛаНаса
- ДНАктёр
Дин
Норрис
- Актёр
Кевин
Данн
- ДМАктриса
Джина
Мантенья
- РЧПродюсер
Ремингтон
Чейз
- Продюсер
Рэндолл
Эмметт
- ДФПродюсер
Джейн
Флеминг
- МОПродюсер
Марк
Ордески
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЛФХудожница
Линн
Фалконер
- СБМонтажёр
Сара
Бойд
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф