Мерзлая земля (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Противостояние копа и маньяка в напряженном триллере, основанном на реальных событиях. В главных ролях — Николас Кейдж и Джон Кьюсак.



В отдаленном районе Аляски обнаружены два женских трупа. Расследовать это дело поручают опытному полицейскому Джеку Хэлкомбу. Между тем в участок приходит семнадцатилетняя проститутка по имени Сидни Полсон, которая утверждает, что сбежала от маньяка. Из-за ее низкого социального статуса следователь не верит ей. Однако Хэлкомбу удается установить контакт с перепуганной девушкой и узнать, что насильником является Роберт Хансен — местный пекарь и примерный семьянин. Упорный детектив принимает во внимание слова Сидни и получает ордер на обыск в доме предполагаемого преступника. Хансен осознает, что проститутка может разрушить его идеальную жизнь, и открывает на нее охоту.



Сможет ли Джек Хэлкомб найти необходимые улики и поймать серийного убийцу, узнаете в мрачном триллере «Мерзлая земля». Фильм смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!



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