Кодекс Вора
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Кодекс Вора

Кодекс Вора (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.62008, The Code
Боевик, Триллер102 мин18+

О фильме

Кит Рипли, опытный вор из Нью-Йорка, организовывает кражу двух старинных и очень ценных яиц Фаберже. Украв раритет, Рипли планирует вернуть долг криминальному боссу Ники. Сумеет ли вор расплатиться по счетам, если в планы «преступной парочки» хочет вмешаться лейтенант полиции Вебер?

Страна
Великобритания, США, Германия
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кодекс Вора»