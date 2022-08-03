Кодекс Вора (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.62008, The Code
Боевик, Триллер102 мин18+
О фильме
Кит Рипли, опытный вор из Нью-Йорка, организовывает кражу двух старинных и очень ценных яиц Фаберже. Украв раритет, Рипли планирует вернуть долг криминальному боссу Ники. Сумеет ли вор расплатиться по счетам, если в планы «преступной парочки» хочет вмешаться лейтенант полиции Вебер?
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Мими
Ледер
- Актёр
Морган
Фриман
- Актёр
Антонио
Бандерас
- Актриса
Рада
Митчелл
- Актёр
Роберт
Форстер
- Актёр
Раде
Шербеджия
- МЮАктёр
Марчел
Юреш
- Актёр
Том
Харди
- ИПАктёр
Иван
Петрушинов
- ВБАктёр
Виктор
Бойчев
- НХАктёр
Николай
Хаджиминев
- ТХСценарист
Тед
Хамфри
- Продюсер
Рэндолл
Эмметт
- ЛУПродюсер
Лес
Уэлдон
- БДПродюсер
Боаз
Дэвидсон
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- КСХудожник
Карлос
Силва Да Силва
- ЭКХудожница
Эни
Крэбтри
- ХМОператор
Хулио
Макат
- АЭКомпозитор
Атли
Эрварссон