Кодекс Вора (фильм, 2008) смотреть онлайн

Кит Рипли, опытный вор из Нью-Йорка, организовывает кражу двух старинных и очень ценных яиц Фаберже. Украв раритет, Рипли планирует вернуть долг криминальному боссу Ники. Сумеет ли вор расплатиться по счетам, если в планы «преступной парочки» хочет вмешаться лейтенант полиции Вебер?

