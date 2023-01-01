Биография

Майкл Дж. Фокс — американский актер кино и телевидения, сценарист, продюсер и активист. Родился в городе Эдмонтон 9 июня 1961 года. Мать будущей звезды была актрисой, поэтому уже в детстве Майкл начал интересоваться искусством. В школьные годы мечтал стать известным хоккеистом, но из-за небольшого роста его не приняли в команду, поэтому юноша сосредоточился на театральной карьере. Уже в 15 лет снялся в канадском сериале «Лео и я», а позже переехал в Лос-Анджелес, чтобы покорить Голливуд. Однако успех пришел не сразу — только в 1982 году он получил главную роль в ситкоме «Семейные узы». В 1991 году врачи диагностировали у актера болезнь Паркинсона, после чего он посвятил себя исследованию недуга и основал фонд помощи. Мировую известность Майкл Дж. Фокс получил после выхода на экраны трилогии «Назад в будущее». Он также снялся в фильмах «Страшилы», «Военные потери», появился в эпизоде сериала «Клиника» и озвучил мышонка в комедии «Стюарт Литтл».