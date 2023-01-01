Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн
2006, When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts 4 серии
Документальные, Мини-сериалы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
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Сюжет
Четырехчасовое исследование кризиса в Новом Орлеане после нашествия урагана Катрина. Сочетая новостную хронику с показаниями очевидцев, картина рассказывает о пойманном врасплох правительстве, которому либо не известно, либо просто нет никакого дела до бедных слоев населения. Получившийся результат пугает и ошеломляет.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные, Мини-сериалы
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
8.5 IMDb
- Режиссёр
Спайк
Ли
- ДААктриса
Дарлин
Асаведо
- ДААктриса
Джей
Асаведо
- ЛААктёр
Ли
Арнольд
- ГБАктёр
Грэйлен
Брайант Бэнкс
- ДБАктёр
Джон
Бэрри
- РБАктёр
Роберт
Беа
- ГБАктёр
Гарри
Белафонте
- ВБАктриса
Вильгельмина
Бланчард
- ТБАктёр
Теренс
Блэнчард
- Продюсер
Спайк
Ли
- ШНПродюсер
Шила
Невинс
- СППродюсер
Сэм
Поллард
- КПХудожник
Кевин
Пирс
- ГГМонтажёр
Гита
Гандбир
- ННМонтажёр
Нэнси
Новак
- БАМонтажёр
Бэрри
Александер Браун
- КЧОператор
Клифф
Чарльз
- ТБКомпозитор
Теренс
Блэнчард