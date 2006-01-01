Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах (сериал, 2006) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Четырехчасовое исследование кризиса в Новом Орлеане после нашествия урагана Катрина. Сочетая новостную хронику с показаниями очевидцев, картина рассказывает о пойманном врасплох правительстве, которому либо не известно, либо просто нет никакого дела до бедных слоев населения. Получившийся результат пугает и ошеломляет.



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