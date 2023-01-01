Биография

Тереза Рэндл — американская актриса. Родилась в Лос-Анджелесе 27 декабря 1964 года. Обучалась по программе для одаренных школьников. Затем постигала хореографию и искусство комедии. Будучи студенткой, стала сниматься в рекламных видео и играть в спектаклях. На теле- и киноэкране появилась в 1987 году. Она исполняет роли в комедиях, драмах и боевиках. Тереза Рэндл сыграла в сериалах «Сайнфелд», «Закон и порядок. Преступное намерение» и фильмах «Малкольм Икс» с Дензелом Вашингтоном, «Плохие парни» и «Плохие парни 2» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом, «Космический джем» с Майклом Джорданом.