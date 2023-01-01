Биография

Тони Скотт – режиссер, продюсер, актер, сценарист, оператор, монтажер. Приходится младшим братом другому знаменитому режиссеру Ридли Скотту, вместе с которым он создал продюсерскую компанию «Scott Free Productions». Родился в небольшом английском городе Стоктон-он-Тиз, его мать была актрисой. Семья жила в достатке, поэтому юный Тони и его браться получили хорошее образование. В детстве он мечтал стать художником, поэтому серьезно занимался живописью. Первую роль Тони Скотт сыграл в короткометражной ленте брата в возрасте 16 лет. После окончания Королевского колледжа искусств он начинает работать в рекламной студии Ридли Скотта. Долгое время он занимается созданием рекламных роликов для британских компаний. В 1983 г. талантливого режиссера приглашают в Голливуд. Дебютным фильмом Тони Скотта стала полнометражная лента «Голод», которую в тот момент сильно раскритиковали, хотя сейчас картина считается культовой. После провала его перестали приглашать на съемки серьезных проектов. Реабилитироваться режиссер смог только в 1986 г., выступив в качестве режиссера фильма «Лучший стрелок». Эта кинолента стала одним из лучших американских кинематографических творений в 80-х годах. С 1995 г. начинается новый виток развития карьеры Тони Скотта. Он снимает драму «Багровый прилив», которая раскрывает глубину его таланта и приносит массовое признание. После этой картины он снимает еще много успешных фильмов, которые всегда приносят большие кассовые сборы.