Песня имен (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Лондон. Вторая мировая. Когда семья маленького скрипача Довидла погибает, Симмондсы принимают талантливого мальчика, как родного, а для их сына Мартина он становится больше, чем брат. В день, когда Довидл должен был дать первый концерт, никто так и не смог его отыскать… Лишь сорок лет спустя Мартину удается раскрыть тайну исчезновения юного музыканта.



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