9.12022, Рок дог 3: Битва за бит
Мультфильм, Мелодрама83 мин6+
Фильм в подписке «Wink Дети»
Рок дог 3: Битва за бит (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Пес-музыкант врывается в большой шоу-бизнес – в третьей части популярной мультфраншизы. Боуди возвращается из концертного тура и получает возможность попробовать себя в качестве наставника на популярном музыкальном телешоу. Ему предстоит подхватить девичью группу, ментором которой был его старый товарищ Ангус Скаттергуд. Погружаясь в мир большого шоу-бизнеса, Боуди понимает, почему Ангус покинул телешоу: там царят интриги и тщеславие, а до музыки никому нет дела. Боуди пытается изменить устоявшийся порядок вещей и доказать своим подопечным, что они не просто красивые статистки, а настоящие певицы и банда единомышленниц. Удастся ли ему?
СтранаСША, Китай
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Мелодрама
КачествоFull HD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.8 IMDb
