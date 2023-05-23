Рок дог 3: Битва за бит (фильм, 2022) смотреть онлайн

Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
Мультфильм, Мелодрама83 мин6+
Пес-музыкант врывается в большой шоу-бизнес – в третьей части популярной мультфраншизы. Боуди возвращается из концертного тура и получает возможность попробовать себя в качестве наставника на популярном музыкальном телешоу. Ему предстоит подхватить девичью группу, ментором которой был его старый товарищ Ангус Скаттергуд. Погружаясь в мир большого шоу-бизнеса, Боуди понимает, почему Ангус покинул телешоу: там царят интриги и тщеславие, а до музыки никому нет дела. Боуди пытается изменить устоявшийся порядок вещей и доказать своим подопечным, что они не просто красивые статистки, а настоящие певицы и банда единомышленниц. Удастся ли ему?

Страна
США, Китай
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.8 IMDb

