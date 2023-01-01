Биография

Майкл Адамуэйт – актер, сценарист, режиссер. Родился 1 сентября 1981 года в Норт-Йорке, провинция Онтарио, Канада. Начал заниматься искусством в середине 1990-х годов – участвовал в общественных театральных программах. В 2000 году переехал в Ванкувер, чтобы продолжить профессиональную актерскую карьеру. Посещал несколько авторитетных школ: Академию актеров, центр Уильяма Брюса Дэвиса и Ванкуверскую киношколу. Учился у таких маститых преподавателей актерского мастерства, как Уоррен Робертсон и Ларри Мосс. За почти 20-летнюю карьеру в кино исполнил около ста ролей в фильмах и телесериалах. Первую роль Майкл Адамсвейт получил в возрасте 12 лет, когда жил в Англии: он снялся в мини-сериале Би-би-си «Юный лорд Фаунтлерой». В дальнейшем исполнил множество разноплановых ролей в фильмах, сериалах, а также озвучил ряд мультипликационных фильмов. Так, например, его голосом говорит суперзлодей Джастин Хаммер в мультсериале «Железный человек» по комиксам Marvel. Среди наиболее популярных фильмов Майкла Адамсвейта – «Варкрафт» (2016), «Сумерки. Сага. Новолуние» (2009), «Широко шагая» (2004), «Хранители» (2009), «Белый плен» (2005), сериалы «Сверхъестественное» (2005-2020), «Тайны Смолвилля» (2001-2011). Помимо участия в съемках, Майкл активно пишет и разрабатывает несколько сценариев, работает над своим первым фильмом, а также планирует написать и издать книгу.