Барби: Супер Принцесса (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.32015, Barbie in Princess Power
Мультфильм, Фэнтези70 мин18+
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О фильме
Барби блистает в роли Кары, современной принцессы, которая живет самой обыкновенной жизнью. Но после поцелуя волшебной бабочки Кара обнаруживает, что обладает магическими силами и может превращаться в Супер Принцессу, которая летает по всему королевству и готова победить любое зло.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Мультфильм, Фэнтези
КачествоSD
Время70 мин / 01:10
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
5.3 IMDb