Барби: Супер Принцесса
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Барби: Супер Принцесса

Барби: Супер Принцесса (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.32015, Barbie in Princess Power
Мультфильм, Фэнтези70 мин18+

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О фильме

Барби блистает в роли Кары, современной принцессы, которая живет самой обыкновенной жизнью. Но после поцелуя волшебной бабочки Кара обнаруживает, что обладает магическими силами и может превращаться в Супер Принцессу, которая летает по всему королевству и готова победить любое зло.

Страна
США
Жанр
Семейный, Мультфильм, Фэнтези
Качество
SD
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
5.3 IMDb