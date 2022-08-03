Барби: Супер Принцесса (фильм, 2015) смотреть онлайн

Барби блистает в роли Кары, современной принцессы, которая живет самой обыкновенной жизнью. Но после поцелуя волшебной бабочки Кара обнаруживает, что обладает магическими силами и может превращаться в Супер Принцессу, которая летает по всему королевству и готова победить любое зло.

